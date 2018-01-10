новости
новости
Регистрация
Работник тульской «Стрелы» обворовал своих коллег

Работник тульской «Стрелы» обворовал своих коллег

Суд приговорил мужчину к штрафу в сто тысяч рублей.

Приговором Зареченского районного суда 28-летний туляк признан виновным в совершении двух краж с незаконным проникновением в хранилище.

Как установлено судом, 22 мая и 14 июня, находясь в раздевалке ПАО «НПО «Стрела», где расположены шкафы для временного хранения личной одежды и ценных вещей работников, молодой человек, отжав двери шкафов своих коллег, похитил 1200 рублей и обручальное кольцо.

Похищенным вор распорядился по своему усмотрению. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Материальный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +5
Другие статьи по темам
Событие
кражауголовное делопреступлениеприговор судакража в раздевалке
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 11 января
Где в Туле отключат электричество 11 января
От купленной страховки туляки смогут отказаться в течение двух недель
От купленной страховки туляки смогут отказаться в течение двух недель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.