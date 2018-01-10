Работник тульской «Стрелы» обворовал своих коллег

Суд приговорил мужчину к штрафу в сто тысяч рублей.

Приговором Зареченского районного суда 28-летний туляк признан виновным в совершении двух краж с незаконным проникновением в хранилище.

Как установлено судом, 22 мая и 14 июня, находясь в раздевалке ПАО «НПО «Стрела», где расположены шкафы для временного хранения личной одежды и ценных вещей работников, молодой человек, отжав двери шкафов своих коллег, похитил 1200 рублей и обручальное кольцо.

Похищенным вор распорядился по своему усмотрению. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Материальный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.