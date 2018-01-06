новости
новости
Регистрация
В праздники за порядком в Туле следят дежурные

В праздники за порядком в Туле следят дежурные

Сегодня, 6 января, дежурит Вадим Новиков.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

6 января дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Вадим Алексеевич Новиков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47−20−3447−20−37 и 1391.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
Дежурный по городу
Люди
Вадим Новиков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой в районе Иншинки мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб
Под Тулой в районе Иншинки мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб
Разбойное нападение на АЗС в Тульской области: задержаны жители Алексина
Разбойное нападение на АЗС в Тульской области: задержаны жители Алексина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.