В праздники за порядком в Туле следят дежурные

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

6 января дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Вадим Алексеевич Новиков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47−20−34, 47−20−37 и 1391.