Праздничная афиша на 6 января: Что ждет туляков?

Мероприятия пройдут на площади Ленина и в тульских парках.

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Большой круг:

11.00 - Занятие скандинавской ходьбой.

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно – игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Комсомольский парк

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

12.00 – конкурс-эстафета «Лыжня».

Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь ДК:

12.00 – рождественские колядки.

С. Хрущево, ул. Шкляра, 1-а:

12.00 – программа «Посиделки на Рождество».

Ул. Сойфера, 35:

13.00 – игровая программа «Ура, каникулы!».

Сквер памяти воинов-интернационалистов:

13.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Д. Крутое, 6-а, площадь ДК:

17.00 – рождественские колядки.

Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18, площадь ДК:

17.00 – рождественские колядки.

Пос. Октябрьский, 113:

17.00 – клубный вечер «Веселись, народ, Рождество идет!».

Пос. Иншинский, 22, площадь ДК:

19.00 – игровая программа «Рождественские колядки».

Площадь Ленина

15.00 – театрализованная программа Театрально-концертного центра.

16.30 – зимний кинотеатр,

19.00 – праздничный концерт,

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.