Праздничная афиша на 6 января: Что ждет туляков?
Мероприятия пройдут на площади Ленина и в тульских парках.
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Большой круг:
11.00 - Занятие скандинавской ходьбой.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно – игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – конкурс-эстафета «Лыжня».
Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь ДК:
12.00 – рождественские колядки.
С. Хрущево, ул. Шкляра, 1-а:
12.00 – программа «Посиделки на Рождество».
Ул. Сойфера, 35:
13.00 – игровая программа «Ура, каникулы!».
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Д. Крутое, 6-а, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
Пос. Октябрьский, 113:
17.00 – клубный вечер «Веселись, народ, Рождество идет!».
Пос. Иншинский, 22, площадь ДК:
19.00 – игровая программа «Рождественские колядки».
15.00 – театрализованная программа Театрально-концертного центра.
16.30 – зимний кинотеатр,
19.00 – праздничный концерт,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.