Пострадавшего тульского лабрадора передали кураторам

Как уже сообщал Myslo, 1 января собаку сбила машина. Владельцы приняли решение усыпить пса: денег на дорогостоящее лечение лабрадора у них не было.

1 января собаку нашли на дороге с травмами. Неравнодушные туляки доставили лабрадора в ветклинику.

Собака была сильно переломана, с сотрясением мозга, задние лапы парализованы.

2 января владельцы животного написали заявление об эвтаназии собаки. Об этом сообщили на своей странице в ВК сотрудники «Тульского центра ветеринарной медицины».

В клинике собаку решили не усыплять, а попытаться найти ей новых хозяев и деньги на лечение. 3 января хозяева написали заявление о передаче пса клинике.

В адрес клиники стали поступать многочисленные предложения волонтерских и кураторских групп о дальнейшем попечительстве, кураторстве и лечении животного. Сотрудники центра выбрали предложение, максимально учитывающее интересы животного.

В настоящее время собака передана Елене Окйалтырак (фамилия написана правильно) и Елизавете Егоровой. Они предложили лучшие для собаки условия, клинику и врача.



Все желающие реально помочь данному животному, могут обращаться напрямую к Елене Окйалтырак по тел. 8-977-387-76-39.