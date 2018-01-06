ЧП в Туле: В Криволучье за ночь два человека попали под поезд

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Двух мужчин сбили разные поезда, один выжил.

В ночь на 6 января в Криволучье сбили сразу двух мужчин. Около 3.40 на железнодорожном переезде 305 км перегона Криволучье-Присады 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попал под пригородный поезд.

Мужчине удалось выжить, его госпитализировали. Примечательно, что пострадавший был инвалидом, у него отсутствовали кисти рук.

О втором ЧП стало известно около 7 утра. На перегоне недалеко от станции Криволучье был обнаружен труп молодого мужчины. На вид ему около 25 лет.

По данному факту проводится доследственная проверка. На данный момент известно, что мужчин сбили разные железнодорожные составы.