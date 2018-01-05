5 января за порядком в Туле проследит дежурный

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы. Сегодня, 5 января, эту ответственную работу выполняет заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Александр Вячеславович Корнеичев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47−20−34, 47−20−37 и 1391.