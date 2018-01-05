В Новомосковске задержан подозреваемый в нападении на школьницу

Его удалось задержать благодаря мужчине, который сразу же сообщил о подозрительном человеке в полицию.

В Новомосковске установлен мужчина, возможно, причастный к совершению преступления в отношении несовершеннолетней.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по сообщению о совершении 20 декабря 2017 года около железнодорожных путей на улице Шарова (г. Новомосковск) неизвестным мужчиной насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, возвращавшейся из школы. Злоумышленник с места преступления скрылся. Информация о его розыске с указанием примет распространялась в декабре минувшего года.

Обнаружить мужчину, объявленного в розыск, удалось накануне.

В отдел МВД обратился местный житель, сообщивший, что на территории торгового центра он видит неизвестного, внешний вид которого соответствует приметам разыскиваемого. Незамедлительно по указанному адресу были направлены наряды стражей порядка, которые и обнаружили мужчину. Он был доставлен в отдел МВД России по г. Новомосковску для установления личности и разбирательства.

Подозреваемым оказался 24-летний иностранный гражданин, в течение нескольких лет легально проживающий в Новомосковске и имеющий место работы. Предварительно, подтвердилась его причастность к совершению противоправного деяния. Полицейские и сотрудники Следственного Комитета продолжают мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. В СУСК России по Тульской области возбуждено уголовное дело.

В УМВД России по Тульской области благодарят жителя Новомосковска, чья активная гражданская позиция помогла обнаружить и установить мужчину, возможно, причастного к совершению преступления.