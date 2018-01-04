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В Туле засыпали яму, из-за которой произошло ДТП

В Туле засыпали яму, из-за которой произошло ДТП

Авария произошла на пересечении улиц Л. Толстого и М. Тореза.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тулы, на пересечении улиц Л. Толстого и М. Тореза засыпали яму, из-за которой произошло ДТП 2 января 2018 года.

Напомним, женщина – водитель Kia Rio, попав колесом в дорожную яму, не справилась с управлением – машина задела стоящий на обочине микроавтобус, выехала на тротуар и врезалась в кладбищенскую стену.

вчера, в 21:03 0
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