В Туле засыпали яму, из-за которой произошло ДТП

Авария произошла на пересечении улиц Л. Толстого и М. Тореза.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тулы, на пересечении улиц Л. Толстого и М. Тореза засыпали яму, из-за которой произошло ДТП 2 января 2018 года.

Напомним, женщина – водитель Kia Rio, попав колесом в дорожную яму, не справилась с управлением – машина задела стоящий на обочине микроавтобус, выехала на тротуар и врезалась в кладбищенскую стену.