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Из-за дорожной ямы в центре Тулы иномарка вылетела на тротуар
Фото: Lexus 650

Из-за дорожной ямы в центре Тулы иномарка вылетела на тротуар

Водитель Kia Rio, угодив в пробоину на асфальте, потеряла управление, задела микроавтобус и врезалась в стену.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Л. Толстого и М. Тореза произошло ДТП.

Женщина – водитель Kia Rio, попав колесом в дорожную яму, не справилась с управлением – машина задела стоящий на обочине микроавтобус, выехала на тротуар и врезалась в кладбищенскую стену.

К счастью, в утренний час на тротуаре не было людей и обошлось без пострадавших. Водитель Kia получила незначительные повреждения. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:27 +8
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