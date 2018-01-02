Из-за дорожной ямы в центре Тулы иномарка вылетела на тротуар

Фото: Lexus 650

Водитель Kia Rio, угодив в пробоину на асфальте, потеряла управление, задела микроавтобус и врезалась в стену.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Л. Толстого и М. Тореза произошло ДТП.

Женщина – водитель Kia Rio, попав колесом в дорожную яму, не справилась с управлением – машина задела стоящий на обочине микроавтобус, выехала на тротуар и врезалась в кладбищенскую стену.

К счастью, в утренний час на тротуаре не было людей и обошлось без пострадавших. Водитель Kia получила незначительные повреждения.