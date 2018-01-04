Туляки просят помощи в спасении лабрадора

В редакцию Myslo обратились туляки с просьбой помочь в поиске хозяина для попавшей в беду собаки. Вечером 1 января 2018 года в районе улиц Октябрьской и Пузакова был сбит бежевый мальчик лабрадор без ошейника.

Собака получила серьезные травмы. По предварительной информации от тульских ветеринаров, лабрадору около года, сейчас у него травма грудного отдела позвоночника, разрыв спинного мозга, отсутствуют перекрестные рефлексы. Но точный диагноз так и не установлен.

Пес находится в стационаре Тульского центра ветеринарной медицины на ул. Болдина, 70. За четыре дня прежний хозяин не откликнулся.

Ветеринары говорят, что если состояние здоровья не улучшится, собаку могут усыпить уже завтра.

К спасению лабрадора подключились тульские волонтеры. Они уверяют, в Москве животное могут оперативно вылечить, но для этого нужны деньги.

Сейчас собаке очень нужен прежний или новый хозяин, или хотя бы куратор, который сможет сопровождать его лечение.

Волонтеры говорят, что если хозяин не найдется, будет нужна денежная помощь, потому что зоозащитники будут бороться за здоровье животного до последнего.

Информацию о состоянии собаки можно узнать по телефону Тульского центра ветеринарной медицины — 38−68−48 (телефон работает круглосуточно). Связаться с волонтерами в комментариях под постом ВКонтакте.