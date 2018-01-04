В Богородицком районе подросток задержан за кражу

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» с заявлением обратилась директор супермаркета, расположенного в посёлке Товарковский. Женщина пояснила, что в ночное время путём разбития оконного стекла из торгового зала была совершена кража алкогольной продукции. Ущерб составил более 2 200 рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Стражи порядка при проведении мероприятий установили личность подозреваемого в совершении преступления, а спустя некоторое время задержали нигде не работающего и ранее судимого за кражи 17-летнего жителя посёлка. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».