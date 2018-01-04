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В Щекинском районе в новогоднюю ночь ограбили квартиру

В Щекинском районе в новогоднюю ночь ограбили квартиру

Злоумышленник вынес золотые украшения и 15 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции по Щёкинскому району с заявлением обратилась 66-летняя жительница посёлка Ломинцевский. Женщина сообщила, что в её отсутствие в новогоднюю ночь из квартиры была совершена кража 15 тысяч рублей и золотых изделий.

Участковыми уполномоченными была установлена личность 33-летнего жителя города Липки Киреевского района, который возможно причастен к совершению преступления. Подозреваемый был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

Мужчина признался в совершении кражи из квартиры заявительницы.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». При проведении обыска по месту жительства задержанного часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.

сегодня, в 17:10 0
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Событие
кража из квартиры
Место
Щекинский районТульская областьЛоминцевский

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