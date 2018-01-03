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Умер один из самых известных ведущих Тулы Сергей Железняков

Умер один из самых известных ведущих Тулы Сергей Железняков

В последних числах декабря 2017 года ушел из жизни один из самых веселых и обаятельных шоуменов Тулы Сергей Железняков.

Сергей несколько дней не выходил на связь, не отвечал на звонки. Друзья забили тревогу, и Сергея нашли в своей квартире в последний день ушедшего года — 31 декабря. По словам работников МЧС, которые вскрывали дверь, он был мертв уже несколько дней.

Сергей Железняков — один из самых известных тульских людей. Шоумен, певец, ведущий праздников и различных мероприятий. Для всех, кто его знал, он и был человеком-праздником.

Давным-давно, когда только зарождалось кабельное телевидение, Сергей Железняков был автором телешоу «Цунами», в котором участвовали звезды российской эстрады. По его предложению в Туле стали проводиться концерты памяти Игоря Талькова.

Его знали и любили как хорошего музыканта и обаятельного жизнерадостного человека. Неоднократно Сергей принимал участие и в семейных праздниках, которые «Слобода» проводила в белоусовском парке.

- Еще в детстве я слушал старые пластинки — заезженные, шипящие. Первая песня, которую я выучил, — «Песня о Щорсе», — рассказывал он в интервью «Слободе». — Потом в пионерлагерях песня шла на ура. Мы с друзьями устраивали шоу: обматывались бинтами, вымазывались красной краской, выползали на сцену и пели. Когда стал подростком, часто пел с друзьями под гитару. А потом появилась группа «Банк-Нот». Репетировали на базе завода «Октава», где я работал слесарем-инструментальщиком в цехе № 11. На «Октаве» была одна из лучших аппаратур в Туле! Мы начали писать песни, ездить на рок-фестивали, играть для рабочих «Октавы». Выезжали с концертами в подшефные хозяйства. Помню, в газете вышла заметка, что после наших концертов у коров увеличились удои молока! Кстати, у нас у первых в области были клавишные «Ямаха», с которыми можно перемещаться по сцене. К нам приходили люди специально посмотреть на эти клавиши. Это было круто! Получалось так, что где бы я ни находился, сразу же старался собрать вокруг себя единомышленников и играть музыку.

Он любил спорт, сочинять песни и свой родной дом — на углу Советской и проспекта Ленина, о котором собирал по крупицам любую информацию.

Сергей был человеком, который нес добро и душевный свет в эту жизнь. Но судьба отмерила ему очень немного — всего пятьдесят лет.

По предварительной информации, прощание с Сергеем будет проходить 5-го января с 10:00 до 11:00 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы, (Тула, ул.Благовещенская 4).

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 17:14 +7
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