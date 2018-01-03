В Туле наркоторговец обчистил кассу магазина

При проведении мероприятий с использованием записи с камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность мужчины, совершившего грабёж.

1 января в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился директор продовольственного супермаркета, расположенного в Туле по улице Галкине. Мужчина сообщил, что рано утром из кассы магазина неизвестный мужчина открыто похитил 20 тысяч рублей, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. При проведении мероприятий с использованием записи с камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность мужчины, совершившего грабёж. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 33-летний житель Зареченского округа.

Спустя сутки полицейские смогли установить его местонахождение, после чего он был задержан.

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».