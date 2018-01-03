Туляков приглашают на танцевальный мастер-класс и в зимний кинотеатр

Туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы и спортивные эстафеты.

3 ЯНВАРЯ

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 - концертная программа.

Площадка у здания администрации:

13.00 - Fitness mix Dancing.

13.30 - DJ-сет.

15.30 - танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.

Пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 15:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».

Парковая зона Центра культуры и досуга, ул. Металлургов, 22:

15.00 – городская акция «Поможем братьям нашим меньшим!».

Площадь Ленина:

18.00 – зимний кинотеатр.

19.00 – праздничный концерт.

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

4 ЯНВАРЯ Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 - рождественский духовой оркестр.

16.00 - концертная программа.

Площадка у здания администрации:

13.00 - Fitness mix Dancing.

13.30 - DJ-сет.

15.30 - танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Комсомольский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.

Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:

12.00 – игровая программа «Новогоднее чудо».

Ул. Пролетарская, 28:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!»

Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:

14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин».

Площадь Ленина:

15.00 – детская театрализованная программа Городского концертного зала.

16.30 – зимний кинотеатр.

19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей Городского концертного зала.

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

5 ЯНВАРЯ Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

12.00 – игровая программа «Зимний футбол».

Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9:

13.00 – игровая программа «Новогодние забавы».

Ул. Октябрьская, 76-а:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».

Сквер памяти воинов-интернационалистов:

13.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3:

18.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Площадь Ленина:

19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей ДК «Косогорец»,

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

6 ЯНВАРЯ Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Большой круг:

11.00 - Занятие скандинавской ходьбой.

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно – игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Комсомольский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

12.00 – конкурс-эстафета «Лыжня».

Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь ДК:

12.00 – рождественские колядки.

С. Хрущево, ул. Шкляра, 1-а:

12.00 – программа «Посиделки на Рождество».

Ул. Сойфера, 35:

13.00 – игровая программа «Ура, каникулы!».

Сквер памяти воинов-интернационалистов:

13.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Д. Крутое, 6-а, площадь ДК:

17.00 – рождественские колядки.

Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18, площадь ДК:

17.00 – рождественские колядки.

Пос. Октябрьский, 113:

17.00 – клубный вечер «Веселись, народ, Рождество идет!».

Пос. Иншинский, 22, площадь ДК:

19.00 – игровая программа «Рождественские колядки».

Площадь Ленина:

15.00 – театрализованная программа Театрально-концертного центра.

16.30 – зимний кинотеатр,

19.00 – праздничный концерт,

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

7 ЯНВАРЯ Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 - рождественский духовой оркестр.

16.00 - концертная программа «Рождество»

17.00 - световое шоу.

Площадка у здания администрации:

13.00 - Fitness mix Dancing.

13.30 - DJ-сет.

15.30 - танцевальный мастер-класс.

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.

Пос. Михалково, ул. Колхозная, 77-а:

12.00 – игровая программа «Рождественские встречи».

Площадь Ленина:

18.00 – рождественский зимний кинотеатр,

19.00 – рождественский концерт. Фейерверк. Закрытие главной елки города,

20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

8 января Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

17.00 – игровая программа с участием сказочных персонажей.

В предновогодние и праздничные дни туляков и гостей города приглашают на Кремлевскую елку и в учреждения культуры города.