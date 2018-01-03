новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на танцевальный мастер-класс и в зимний кинотеатр

Туляков приглашают на танцевальный мастер-класс и в зимний кинотеатр

Туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы и спортивные эстафеты.

3 ЯНВАРЯ
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
 
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа.
Площадка у здания администрации:
13.00 - Fitness mix Dancing.
13.30 - DJ-сет.
15.30 - танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
 
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 15:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Парковая зона Центра культуры и досуга, ул. Металлургов, 22:
15.00 – городская акция «Поможем братьям нашим меньшим!».
 
Площадь Ленина:
18.00 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
4 ЯНВАРЯ

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 - рождественский духовой оркестр.
16.00 - концертная программа.
Площадка у здания администрации:
13.00 - Fitness mix Dancing.
13.30 - DJ-сет.
15.30 - танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
 
Комсомольский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
 
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
12.00 – игровая программа «Новогоднее чудо».
 
Ул. Пролетарская, 28:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!»
 
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин».
 
Площадь Ленина:
15.00 – детская театрализованная программа Городского концертного зала.
16.30 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей Городского концертного зала.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
 
5 ЯНВАРЯ

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
 
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
 
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – игровая программа «Зимний футбол».
 
Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9:
13.00 – игровая программа «Новогодние забавы».
 
Ул. Октябрьская, 76-а:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
 
Пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3:
18.00 – игровая программа «Зимние забавы».
 
Площадь Ленина:
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей ДК «Косогорец»,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
 
6 ЯНВАРЯ

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Большой круг:
11.00 - Занятие скандинавской ходьбой.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно – игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
 
Комсомольский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
 
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – конкурс-эстафета «Лыжня».
 
Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь ДК:
12.00 – рождественские колядки.
 
С. Хрущево, ул. Шкляра, 1-а:
12.00 – программа «Посиделки на Рождество».
 
Ул. Сойфера, 35:
13.00 – игровая программа «Ура, каникулы!».
 
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
 
Д. Крутое, 6-а, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
 
Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
 
Пос. Октябрьский, 113:
17.00 – клубный вечер «Веселись, народ, Рождество идет!».
 
Пос. Иншинский, 22, площадь ДК:
19.00 – игровая программа «Рождественские колядки».
 
Площадь Ленина:
15.00 – театрализованная программа Театрально-концертного центра.
16.30 – зимний кинотеатр,
19.00 – праздничный концерт,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
 
7 ЯНВАРЯ

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 - рождественский духовой оркестр.
16.00 - концертная программа «Рождество»
17.00 - световое шоу.
Площадка у здания администрации:
13.00 - Fitness mix Dancing.
13.30 - DJ-сет.
15.30 - танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
 
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
 
Пос. Михалково, ул. Колхозная, 77-а:
12.00 – игровая программа «Рождественские встречи».
 
Площадь Ленина:
18.00 – рождественский зимний кинотеатр,
19.00 – рождественский концерт. Фейерверк. Закрытие главной елки города,
20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
 
8 января

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

17.00 – игровая программа с участием сказочных персонажей.
В предновогодние и праздничные дни туляков и гостей города приглашают на Кремлевскую елку и в учреждения культуры города.
сегодня, в 10:10 0
Другие статьи по темам
Событие
Новый годпраздники
Место
Тула
Прочее
афиша

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вратарь «Арсенала» перешел в бельгийский ФК «Брюгге»
Вратарь «Арсенала» перешел в бельгийский ФК «Брюгге»
3 января в Туле выше нуля и дождь
3 января в Туле выше нуля и дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.