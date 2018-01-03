Туляков приглашают на танцевальный мастер-класс и в зимний кинотеатр
Туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы и спортивные эстафеты.
3 ЯНВАРЯ
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа.
Площадка у здания администрации:
13.00 - Fitness mix Dancing.
13.30 - DJ-сет.
15.30 - танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 15:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Парковая зона Центра культуры и досуга, ул. Металлургов, 22:
15.00 – городская акция «Поможем братьям нашим меньшим!».
Площадь Ленина:
18.00 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
4 ЯНВАРЯ
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 - рождественский духовой оркестр.
16.00 - концертная программа.
Площадка у здания администрации:
13.00 - Fitness mix Dancing.
13.30 - DJ-сет.
15.30 - танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Комсомольский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
12.00 – игровая программа «Новогоднее чудо».
Ул. Пролетарская, 28:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!»
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин».
Площадь Ленина:
15.00 – детская театрализованная программа Городского концертного зала.
16.30 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей Городского концертного зала.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
5 ЯНВАРЯ
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – игровая программа «Зимний футбол».
Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9:
13.00 – игровая программа «Новогодние забавы».
Ул. Октябрьская, 76-а:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3:
18.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Площадь Ленина:
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей ДК «Косогорец»,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
6 ЯНВАРЯ
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Большой круг:
11.00 - Занятие скандинавской ходьбой.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно – игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Комсомольский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс работает с 10.00 до 21.00.
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – конкурс-эстафета «Лыжня».
Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь ДК:
12.00 – рождественские колядки.
С. Хрущево, ул. Шкляра, 1-а:
12.00 – программа «Посиделки на Рождество».
Ул. Сойфера, 35:
13.00 – игровая программа «Ура, каникулы!».
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Д. Крутое, 6-а, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
Пос. Октябрьский, 113:
17.00 – клубный вечер «Веселись, народ, Рождество идет!».
Пос. Иншинский, 22, площадь ДК:
19.00 – игровая программа «Рождественские колядки».
Площадь Ленина:
15.00 – театрализованная программа Театрально-концертного центра.
16.30 – зимний кинотеатр,
19.00 – праздничный концерт,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
7 ЯНВАРЯ
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 - рождественский духовой оркестр.
16.00 - концертная программа «Рождество»
17.00 - световое шоу.
Площадка у здания администрации:
13.00 - Fitness mix Dancing.
13.30 - DJ-сет.
15.30 - танцевальный мастер-класс.
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по - тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Пос. Михалково, ул. Колхозная, 77-а:
12.00 – игровая программа «Рождественские встречи».
Площадь Ленина:
18.00 – рождественский зимний кинотеатр,
19.00 – рождественский концерт. Фейерверк. Закрытие главной елки города,
20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
8 января
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
17.00 – игровая программа с участием сказочных персонажей.
В предновогодние и праздничные дни туляков и гостей города приглашают на Кремлевскую елку и в учреждения культуры города.