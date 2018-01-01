В Веневском районе пропала женщина
Любовь Никишина вышла из дома 30 декабря 2017 года. С тех пор о ней ничего не известно.
30 декабря 2017 года в поселке Мордвес Веневского района пропала 82-летняя Любовь Никишина. О ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.
Особые приметы: отсутствуют зубы.
Была одета: плащ темного цвета, темно-синяя юбка, платок, валенки с калошами.
Если вам что-то известно о судьбе Любови Никишиной, сообщите по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
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