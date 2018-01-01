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Тульские ресурсоснабжающие организации перешли на круглосуточное дежурство
Фото bkenergo.ru

Тульские ресурсоснабжающие организации перешли на круглосуточное дежурство

Публикуем перечень номеров горячих линий.

В дни новогодних каникул ресурсоснабжающие организации и предприятия открыли круглосуточные горячие линии.

По возникающим вопросам туляки могут обратиться по телефонам:

АО «Тулатеплосеть»: 42−53−21, 42−53−23 (круглосуточная аварийно- диспетчерская служба);

АО «Тулагорводоканал»: 42−53−26, 42−53−34;

АО «Тульские городские электрические сети»: 24−93−50, 74−93−50;

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго»: 73−03−51, 46−93−52;

АО «Газпром газораспределение Тула»: 30−82−32 (круглосуточная ЦДС);

МКП «Тулагорсвет»: 47−38−82, 36−42−75.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 21:15 +1
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