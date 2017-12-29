Что изменится в жизни туляков в 2018 году

Традиционно с 1 января в России вступает в силу большое количество изменений в законодательстве. Нововведения коснутся практически всех сфер жизни граждан. Портал Myslo сделал подборку о том, что изменилось с наступлением 2018 года.

Пенсия

В конце 2017 года Госдума утвердила индексацию пенсий с 1 января, а не с 1 февраля, как было раньше. Индексация касается получателей пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. И не распространяется, как и в прошлые годы, на работающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров прибавят на 3,7%.

1 пенсионный балл = 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Для определения размера пенсии надо умножить количество начисленных баллов на стоимость одного балла. Фиксированная выплата после индексации составит почти 4983 рубля. Средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей.

Налоговые льготы

Чтобы получить льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам, не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. Достаточно будет заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Ведомство в случае необходимости само запросит у профильных органов данные, подтверждающие право гражданина на льготы.

Пенсия для сирот

Вступят в силу поправки ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Это позволит детям, оба родителя которых неизвестны, получать социальные пенсии. Размер финансового обеспечения составит 10068 рублей в месяц. Сумму ребенок будет получать ежемесячно до достижения возраста 18 лет, а если он поступил в вуз на очное отделение, то пенсия будет начисляться до 23 лет.

Поддержка семьи

При рождении первенца, если доход семьи меньше полутора прожиточных минимумов на ребенка в регионе, будет выплачиваться ежемесячное пособие. В среднем по стране в 2018 году пособие составит 10,5 тысячи рублей в месяц (в 2019 году – 10,8 тысячи рублей, в 2020 году – 11,1 тысячи рублей). Деньги будут платить до достижения ребенком полутора лет.

Также ожидается принятие ряда законопроектов, подготовленных и уже внесенных Минтрудом в правительство. После их принятия на первого ребенка будет выплачиваться новое пособие, предполагается, что его получат около половины российских семей.

Материнский капитал теперь можно будет потратить на оплату дошкольного образования. Отдельные категории граждан смогут получить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. В целом же действие материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года.

Семьи, у которых в 2018 и последующих годах родится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться специальной ипотекой: если кредитная ставка выше 6% годовых, то остальную часть субсидирует государство.

Страхование

При получении кредита навязали страховку? На то, чтобы от нее отказаться, у потребителя теперь есть 14 дней, а не пять. Такие поправки внес Центральный Банк России. Это же правило распространяется и на страхование жизни при оформлении страхового автомобильного полиса.

Коммуналка

ФАС России установил для каждого региона максимальный и минимальный уровень тарифов на электроэнергию. Для Тульской области на 1 января в 2018 году самый дешевый тариф составит – 3,99 руб./кВтч, на 1 июля – 4,13 руб./кВтч. Максимальный на начало года – 4 руб./кВтч, в середине – 4,2 руб./кВтч.

Цены на бензин

С 1 января акцизы на бензин класса 5 выросли на 10,7%, то есть литр бензина подорожает на 50 копеек. В июле ожидается очередное повышение – еще плюс 50 копеек. В результате бензин АИ-92 будет стоить более 40 рублей за литр. Ставки на дизельное топливо в январе 2018 года вырастут на 12,7%, прибавка к цене та же – 50-60 копеек.

Кадастр

С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены.

Транспорт

В ПДД появилось новое определение – «зона успокоенного движения» и новый дорожный знак, он сейчас находится в стадии разработки. Такая зона будет обязывать автомобилистов двигаться на скорости до 10-20 км/ч, не совершая обгоны. Пешеходы, ходящие в такой зоне, будут иметь возможность переходить проезжую часть везде, где пожелают. Где появятся такие знаки – не уточняется.

С 1 января 2018 года автомобилистов можно штрафовать по видеозаписям, полученным от третьих лиц. Составление протокола при этом не нужно. Водители смогут загружать видео в специальное мобильное приложение – «Народный инспектор». Инспекторы ДПС будут оформлять постановления о привлечении водителей к административной ответственности на основании данных приложения.

осаго

В ОСАГО сверху справа появится QR-код, он позволит получать информацию о договоре страхования на сайте РСА в онлайн-режиме и уточнить название страховой компании, серию и номер, а также дату оформления полиса; дата начала и выхода периода эксплуатации транспорта в течение срока действия ОСАГО; ФИО собственника машины; марку и модель транспорта, государственные регистрационные знаки, ВИН-код; лиц, которым разрешено управлять автомобилем. Ново­введение поможет бороться с поддельными полисами.

Планируется еще одно существенное нововведение. Система ЭРА-ГЛОНАСС начнет передавать информацию о совершаемых авариях в автоматизированную систему ОСАГО.

О штрафах ГИБДД

С 1 января они увеличатся значительно. Изменятся и другие моменты. Можно будет оплатить половину наложенного штрафа на месте документирования нарушения ПДД. Другую – не позднее трех недель после получения квитанции. Если водитель попался на вождении автомобиля без госрегистрации, он должен будет заплатить 5 тыс. руб. или его лишат прав. При повторном нарушении скоростного режима кроме привычного штрафа придется уплатить пеню в 2 тыс. руб. При проезде на красный сигнал светофора, если попался впервые, водитель платит штраф, при вторичном нарушении – лишается на полгода водительского удостоверения. Штраф увеличивается для виновника ДТП, если он нанес ущерб третьим лицам. Реально лишиться и прав – на год.

Ужесточаются санкции за слишком темные окна в салонах автомобилей. За первое нарушение штраф составит теперь 1,5 тыс. руб., а потом санкции возрастут до 5 тыс. руб. И каждый последующий случай будет оформляться аналогично. Всего допустимо получить 12 штрафов, потом водителя могут лишить прав.

О школьных автобусах

С 1 января эксплуатация школьных автобусов, возраст которых больше 10 лет, запрещена. Транспорт по назначению и конструктивным характеристикам должен подходить для перевозки пассажиров. Обязательным будет наличие тахо­графа и навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Проверка водителей перед рейсами

Вступят в силу новые правила предрейсового осмотра водителей. Планируется использовать технологию телемедицины, а заключения по медосмотрам будут выдаваться в электронном формате. Порядок организации дистанционных медицинских осмотров будет разработан и утвержден Минздравом РФ. Предполагается, что в Федеральном законе №196 будут внесены дополнения в пункты 7 и 8 по статье 23.

запрет на энергетики

Производство и продажа на территории России алкогольных энергетиков, в которых этилового спирта менее 15% от объема готовой продукции, будет под запретом. Исключение – если продукция производится для экспорта. Кроме этого, с 1 января нельзя перевозить по России более 10 литров на человека алкогольной продукции, на которой нет маркировки. За нарушение – штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

В Тульской области

Зарплата работников бюджетной сферы будет проиндексирована на 4%. Размер минимальной заработной платы теперь составляет для работников государственных и муниципальных учреждений Тульской области 11 тысяч 440 рублей, для работников внебюджетного сектора экономики – 13 тысяч 520 рублей.

Тарифы на ЖКХ с 1 января 2018 года в Туле: отопление – 2103 руб./Гкал; холодное водоснабжение – 24,31 руб./метр кубический; водоотведение – 13,12 руб./ метр кубический; электроснабжение – 4,00 руб./кВт.ч; газоснабжение – 5,52 руб./

метр кубический; горячее водоснабжение – (двухкомпонентный) 2103 Q + 24,31 руб./метр кубический.

С 1 января вступил в силу закон, запрещающий продавать пиво магазинам, расположенным в жилых домах и не имеющим при этом лицензии на продажу алкоголя.

8 622 рубля – такова величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в Тульской области. Это на 135 рублей больше, чем в 2017 году. Таким образом, с 1 января 2018 года общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера области не может быть ниже указанной величины. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все суммы денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Тульской области.