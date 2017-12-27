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Тульский наркодилер прятал «закладки» на стадионе

Тульский наркодилер прятал «закладки» на стадионе

Мужчину задержали полицейские. При нём была обнаружена крупная партия гашиша.

Тульскими полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, оперативники располагали сведениями, что 30-летний житель областного центра может распространять наркотики с помощью «закладок».

При проведении специальных мероприятий эта информация подтвердилась. Мужчина был задержан на территории одного из спортивных объектов города. У него было изъято 16 свёртков, с растительным веществом.

Согласно заключению экспертов, это был гашиш массой почти в 23 грамма, что является крупным размером. Кроме того, выяснилось, что незадолго до задержания подозреваемый успел сделать шесть «закладок». Все они обнаружены и изъяты.

В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:19 +3
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