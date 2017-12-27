Шевченко ждет от глав муниципалитетов заявки на переселение

Министр строительства и ЖКХ отчиталась о выполнении программы переселения из аварийного жилья. По ее словам, в 2018 году в программу войдет и Тула.

В Тульской области в полном объеме завершена программа переселения граждан из аварийного жилья. Объем расселяемой площади был самым большим в ЦФО – 321,2 тысячи кв. м. Это первое место в ЦФО и 7-е в России.

В программе переселения участвовали 12 муниципалитетов, в основном, это населенные пункты подмосковного угольного бассейна.

Лидерами по расселению стали Киреевский, Кимовский и Узловский районы.

По программе переселения построено 169 многоквартирных домов общей площадью 469,4 тыс. кв. м, что в полтора раза превышает площадь расселения. 17 тысяч жителей региона переехали в новые квартиры. Кстати, квартиры сдавали с отделкой.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение разработать программу переселения на 2018 год (напомним, что пока на федеральном уровне программа не проработана – прим. авт.). Региональная программа разработана и сейчас проходит согласование.

– В I квартале 2018 года мы ждем заявки от муниципалитетов на участие в этой программе, – пояснила Элеонора Шевченко. – Надеемся, что основной акцент будет сделан в городе-герое, так как Тула участвовала в программе расселения только на первом этапе в 2014 году.

Что касается общего показателя по строительству и вводу жилья, то, по словам министра, за 11 месяцев 2017 года введено 556,5 тыс кв. м жилья, что на 4,7% больше, чем за тот же период 2016 года. Шевченко выразила надежду, что по итогам года будет введено 650 тыс. кв. м. И сохранится тренд – больше ввода жилья в МКД, чем ИЖС.

По словам министра, поддерживает на плаву строительную отрасль не только программа переселения, но и "вкусные" ипотечные предложения.

Например, в регионе есть государственная поддержка ипотечного кредитования. Ставка ипотеки из года в год снижается. И именно эта программа позволяет тулякам не просто покупать жилье, а улучшать его.

– Сегодня на жилищном рынке у туляков востребованы в большей степени 2-комнатные квартиры. И эта тенденция сохраняется уже несколько лет. А еще 4-5 лет назад это были 1-комнатные квартиры, – пояснила министр. Правда, уточнила, что это данные в сегменте квартир эконом-класса.

По темпам роста выдачи ипотечных кредитов Тульская область занимает 4-е место в ЦФО, уступая только Москве, Московской и Воронежской областям.

В регионе есть Фонд ипотечного кредитования, учрежденный правительством Тульской области. Ему на 2017 год была поставлена задача – увеличить выдачу ипотеки бюджетникам, в том числе медикам, работникам образования и сотрудникам предприятий ОПК, семьям, имеющим двух и более детей и молодым семьям.

– Программа по ипотечной поддержке молодых семей продолжается, Тульская область – лидер в ЦФО по выдаче ипотечных кредитов для молодых. В 2017 году 456 семей воспользовались льготной ипотекой. На следующий год запланировано предоставить социальные выплаты 423 молодым семьям, – сказала Шевченко.

Стимулирует отрасль и строительство сетей и коммуникаций, в том числе дорог, за счет бюджета муниципалитетов и области. Например, сейчас строят дорогу к ЖК «Парус» в Туле. Завершится строительство в 2018 году.

– Эта магистраль соединит улицу Бондаренко и улицу Кирова и, надеюсь, позволит разгрузить дорожную ситуацию в этом микрорайоне, – заявила Шевченко.