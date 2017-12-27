Какие улицы Тулы будут обесточены 28 декабря

В четверг, 9 до 17 часов света не будет по следующим адресам:

п. Косая Гора: ул. Гагарина, 7, 9, 13, 13-а, 11,

ул. М. Горького, 22, 24, 24-а, 20, 14, 16, 18,

8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),

9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн.),

13-й пр-д, 13, 14, 15,

26-й пр-д, 1-10,

ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,

ул. Рудная, 11-а,

ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),

Епифанское ш., 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

ул. Дачная, 11-22,

ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),

пр-д П. Морозова, 1-56,

пр-д Полежаева, 1-56,

ул. Газовая, 54-62 (чётн.), 61-67 (нечётн.),

пер. Репина, 45-60,

Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,

Одоевское ш., 70-96 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),

10-й пр-д, 42-б, 42-в,

11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,

12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,

13-й пр-зд, 42-51,

ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (нечётн.),

ул. Глеба Успенского, 1-48,

Хлебная площадь, 19/2, 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а,

ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.),

ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

2-й пр-д, 2-16 (чётн.),

28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),

4-й Баташовский пр-д, 14,

Скуратово, Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,

ул. Папанина, 1-16,

ул. Чкалова, 14, 16.