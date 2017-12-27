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Какие улицы Тулы будут обесточены 28 декабря

Какие улицы Тулы будут обесточены 28 декабря

«Тулгорэлектросети» информируют о проведении плановых работ.

В четверг, 9 до 17 часов света не будет по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. Гагарина, 7, 9, 13, 13-а, 11,
  • ул. М. Горького, 22, 24, 24-а, 20, 14, 16, 18,
  • 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 13, 14, 15,
  • 26-й пр-д, 1-10,
  • ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,
  • ул. Рудная, 11-а,
  • ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
  • Епифанское ш., 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Дачная, 11-22,
  • ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
  • пр-д П. Морозова, 1-56,
  • пр-д Полежаева, 1-56,
  • ул. Газовая, 54-62 (чётн.), 61-67 (нечётн.),
  • пер. Репина, 45-60,
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское ш., 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-зд, 42-51,
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (нечётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная площадь, 19/2, 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а,
  • ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 2-16 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),
  • 4-й Баташовский пр-д, 14,
  • Скуратово, Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
  • ул. Папанина, 1-16,
  • ул. Чкалова, 14, 16.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +3
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