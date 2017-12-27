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В реорганизуемых налоговых инспекция Тульской области меняются реквизиты

В реорганизуемых налоговых инспекция Тульской области меняются реквизиты

С 30 декабря в Туле будет работать единая городская инспекция – Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области.

Прием налогоплательщиков в Туле будет проводиться по трём адресам:

  • ул. Калинина, д. 3,
  • ул. Тургеневская, д. 66,
  • ул. Смидович, д. 20-Б.

Кроме того, с 30 декабря к Межрайонной ИФНС России № 9 по Тульской области присоединится инспекция № 1. Объединённое подразделение будет обслуживать города Новомосковск, Донской, Ефремов, а также Кимовский, Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский и Узловский районы Тульской области.

Внимание! С 9 января изменятся реквизиты платежных документов! Межрайонная ИФНС России №12 по Тульской области:

  • ИНН получателя – 7104014427,
  • КПП получателя – 710501001,
  • Получатель – УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области).

Для плательщиков межрайонной ИФНС России № 9 по Тульской области будут действовать следующие реквизиты:

  • ИНН получателя – 7116144445,
  • КПП получателя – 711601001,
  • Получатель – УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской области).

Информация обо всех актуальных изменениях, адресах, контактах и реквизитах размещена на официальном сайте ФНС России.   

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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