В реорганизуемых налоговых инспекция Тульской области меняются реквизиты
С 30 декабря в Туле будет работать единая городская инспекция – Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области.
Прием налогоплательщиков в Туле будет проводиться по трём адресам:
- ул. Калинина, д. 3,
- ул. Тургеневская, д. 66,
- ул. Смидович, д. 20-Б.
Кроме того, с 30 декабря к Межрайонной ИФНС России № 9 по Тульской области присоединится инспекция № 1. Объединённое подразделение будет обслуживать города Новомосковск, Донской, Ефремов, а также Кимовский, Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский и Узловский районы Тульской области.
Внимание! С 9 января изменятся реквизиты платежных документов! Межрайонная ИФНС России №12 по Тульской области:
- ИНН получателя – 7104014427,
- КПП получателя – 710501001,
- Получатель – УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области).
Для плательщиков межрайонной ИФНС России № 9 по Тульской области будут действовать следующие реквизиты:
- ИНН получателя – 7116144445,
- КПП получателя – 711601001,
- Получатель – УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской области).
Информация обо всех актуальных изменениях, адресах, контактах и реквизитах размещена на официальном сайте ФНС России.