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В Туле 9-летний ребенок после ссоры с мамой ушел из дома и пропал

В Туле 9-летний ребенок после ссоры с мамой ушел из дома и пропал

Тульские полицейские искали его более 4 часов.

Днем 27 декабря ребенок, поссорившись с матерью, ушел на улицу и отключил телефон. О его  местонахождении ничего не было известно.
 
После безуспешных попыток найти ребенка самостоятельно, мать мальчика обратилась в отдел полиции «Криволученский» города Тулы. Незамедлительно на розыск школьника был ориентирован весь личный состав полицейских.
 
Для установления местонахождения ребёнка стражи порядка проверяли подъезды и чердаки многоквартирных домов, супермаркеты, парки и скверы, общались со знакомыми мальчика. Отрабатывались версии, связанные как с нахождением ребенка в Туле, так и за пределами города.
 
К поискам присоединились и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
 
Допускалось, что мальчик мог специально прятаться от полицейских патрульных автомобилей, чтобы не быть обнаруженным. Поэтому помощь представителей общественности имела большое значение.
 
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции и волонтеры нашли ребенка во дворах многоквартирных домов на улице Кутузова. По предварительным данным, прячась от матери, он просто бродил по Кутузова и близлежащим улицам.
 
По имеющимся сведениям, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, угроз его жизни и здоровью нет. В отделе полиции «Криволученский» проводится дальнейшая работа по выяснению обстоятельств происшествия.
Автор: Юлия Королева, вчера, в 22:09 +9
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