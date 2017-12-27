В Туле 9-летний ребенок после ссоры с мамой ушел из дома и пропал

Днем 27 декабря ребенок, поссорившись с матерью, ушел на улицу и отключил телефон. О его местонахождении ничего не было известно.

После безуспешных попыток найти ребенка самостоятельно, мать мальчика обратилась в отдел полиции «Криволученский» города Тулы. Незамедлительно на розыск школьника был ориентирован весь личный состав полицейских.

Для установления местонахождения ребёнка стражи порядка проверяли подъезды и чердаки многоквартирных домов, супермаркеты, парки и скверы, общались со знакомыми мальчика. Отрабатывались версии, связанные как с нахождением ребенка в Туле, так и за пределами города.

Допускалось, что мальчик мог специально прятаться от полицейских патрульных автомобилей, чтобы не быть обнаруженным. Поэтому помощь представителей общественности имела большое значение.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции и волонтеры нашли ребенка во дворах многоквартирных домов на улице Кутузова. По предварительным данным, прячась от матери, он просто бродил по Кутузова и близлежащим улицам.

По имеющимся сведениям, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, угроз его жизни и здоровью нет. В отделе полиции «Криволученский» проводится дальнейшая работа по выяснению обстоятельств происшествия.