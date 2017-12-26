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В Туле пройдёт новогодний утренник для детей с особенностями развития

В Туле пройдёт новогодний утренник для детей с особенностями развития

Мероприятие состоится в четверг, 28 декабря, в государственном музее оружия.

В Тульском государственном музее оружия 28 декабря запланирован новогодний утренник для детей с особенностями развития из общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!».

В сюжетную программу на основе сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» будут включены интерактивные игры, конкурсы, дискотека. Юных участников праздника ожидают приятные сюрпризы от «Липуни». Утренник состоится при поддержке компаний «Дар», «Ривьера» и «Крылья».

Некоммерческая организация «Маленькая страна – Мы есть!» поддерживает семьи, в которых есть дети с нарушениями развития. Праздник начнётся в 14.30.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:51 +6
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