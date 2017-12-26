В Туле сотрудник колонии изъял документы из дела осужденного, чтобы смягчить ему наказание

По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенного с использованием служебного положения. Поводом стали материалы прокурорской проверки.

По версии следствия, в октябре текущего года в Центральном районном суде Тулы рассматривалось ходатайство адвоката о смягчении наказания осужденному, отбывающему срок в колонии.

При рассмотрении ходатайства выяснилось, что в личном деле фигуранта отсутствуют сведения о двух наложенных взысканиях, хотя ранее эти сведения имелись. Таким образом, данные о наложении на осужденного взысканий были незаконно изъяты из личного дела должностным лицом исправительного учреждения.

Правоохранителями проводятся следственные действия, направленные на определение круга лиц, причастных к совершению преступления, а также на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.