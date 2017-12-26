В январе туляки смогут пообщаться с членами областного правительства

Будут организованы прямые линии с Татьяной Рыбкиной и Дмитрием Ломовцевым.

В январе 2018 года в правительстве Тульской области будут организованы две прямые линии.

10 января на вопросы жителей региона будет отвечать министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев, а 18 января состоится прямая линия с министром культуры Татьяной Рыбкиной.