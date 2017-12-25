Тульские дороги от снега чистят 106 единиц техники

Также в работах задействовано 150 рабочих.

В ночь с 24 на 25 декабря в Туле рабочие «Спецавтохозяйства» вывозили снег по следующим адресам:

ул. Октябрьская (от Зареченского моста до ул. Пузакова), Оружейный пер.,

ул. Советская (от ул. Тургеневской до ул. Мосина),

пл. Ленина, Крестовоздвиженская пл., ул. Союзная, ул. Ф. Энгельса, ул. Менделеевская,

ул. Советская, пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского),

Московское шоссе, ул. Октябрьская (от ул. Пузакова до Красных ворот).

В данных работах было задействовано семь бригад.

Сегодня, 25 декабря, ведется расчистка тротуаров и дорог, обработка территорий реагентом, вывоз и уборка снега, мусора.

В работах задействовано 150 специалистов «Спецавтохозяйства» и 106 единиц техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant и т. д.

Днем дороги будут обработаны противогололедными составами, также рабочие очистят тротуары, остановочные павильоны, разворотные кольца.