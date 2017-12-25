Тульские дороги от снега чистят 106 единиц техники
Также в работах задействовано 150 рабочих.
В ночь с 24 на 25 декабря в Туле рабочие «Спецавтохозяйства» вывозили снег по следующим адресам:
- ул. Октябрьская (от Зареченского моста до ул. Пузакова), Оружейный пер.,
- ул. Советская (от ул. Тургеневской до ул. Мосина),
- пл. Ленина, Крестовоздвиженская пл., ул. Союзная, ул. Ф. Энгельса, ул. Менделеевская,
- ул. Советская, пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского),
- Московское шоссе, ул. Октябрьская (от ул. Пузакова до Красных ворот).
В данных работах было задействовано семь бригад.
Сегодня, 25 декабря, ведется расчистка тротуаров и дорог, обработка территорий реагентом, вывоз и уборка снега, мусора.
В работах задействовано 150 специалистов «Спецавтохозяйства» и 106 единиц техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant
и т. д.
Днем дороги будут обработаны противогололедными составами, также рабочие очистят тротуары, остановочные павильоны, разворотные кольца.
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