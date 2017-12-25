новости
новости
Регистрация
Тульские дороги от снега чистят 106 единиц техники

Тульские дороги от снега чистят 106 единиц техники

Также в работах задействовано 150 рабочих.

В ночь с 24 на 25 декабря в Туле рабочие «Спецавтохозяйства» вывозили снег по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская (от Зареченского моста до ул. Пузакова), Оружейный пер.,
  • ул. Советская (от ул. Тургеневской до ул. Мосина),
  • пл. Ленина, Крестовоздвиженская пл., ул. Союзная, ул. Ф. Энгельса, ул. Менделеевская,
  • ул. Советская, пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского),
  • Московское шоссе, ул. Октябрьская (от ул. Пузакова до Красных ворот).

В данных работах было задействовано семь бригад.

Сегодня, 25 декабря, ведется расчистка тротуаров и дорог, обработка территорий реагентом, вывоз и уборка снега, мусора.

В работах задействовано 150 специалистов «Спецавтохозяйства» и 106 единиц техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant и т. д.

Днем дороги будут обработаны противогололедными составами, также рабочие очистят тротуары, остановочные павильоны, разворотные кольца.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:42 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снеграсчистка дорограбочие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Бывшего начальника Тульской таможни задержали сотрудники ФСБ
Бывшего начальника Тульской таможни задержали сотрудники ФСБ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.