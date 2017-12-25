Бывшего начальника Тульской таможни задержали сотрудники ФСБ

Следственное управление Следственного комитета РФ по Смоленской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, поступившим из регионального УФСБ России, возбудили уголовное дело в отношении начальника Смоленской таможни Иосифа Лужинского. Также был задержан заместитель начальника отдела таможенного оформления.

Мужчины подозреваются в получении взятки в виде имущества в особо крупном размере за содействие в предпринимательской деятельности, связанной с таможенным оформлением грузов (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По ходатайству следствия судом в отношении Лужинского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иосиф Лужинский связан с Тульской областью. С 1994 по 1997 годы возглавлял ТОО «Тулавнештерминал». С 1997 по 2002 годы был директором департамента администрации региона, занимался вопросами развития предпринимательства и малого бизнеса.

Лужинский занимал должность заместителя начальника Тульской таможни по экономике. Затем работал начальником Тульской таможни.