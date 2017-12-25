Почти Шурыгина: В Богородицком районе девушка пошла под суд за ложный донос об изнасиловании

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 19-летней жительницы Богородицкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Тульской области.

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года в Богородицкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тульской области поступило заявление от местной жительницы. Девушка просила привлечь к уголовной ответственности ее 20-летнего знакомого, за то, что он ее изнасиловал.

По результатам проведённой доследственной проверки установлено, что изнасилования мужчина не совершал, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса, однако сообщила ложные сведения о тяжком преступлении.

Приговором суда девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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В декабре 2016 года Ленинский районный суд Ульяновска признал 21-летнего местного жителя виновным в совершении изнасилования 16-летней Дианы Шурыгиной. Он был приговорён к восьми годам строгого режима. Позднее срок уменьшили до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима.

Дело вызвало общественный широкий резонанс после того, как Шурыгина приняла участие в программе «Пусть говорят». Мнение общественности разделилось, девушка была обвинена в распущенности и лжесвидетельстве.