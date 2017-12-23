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Туляки стали лауреатами Всероссийской литературной премии «Щит и меч Отечества»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Туляки стали лауреатами Всероссийской литературной премии «Щит и меч Отечества»

Торжественная церемония награждения прошла в Российской государственной библиотеке.

В Москве состоялась четвертая церемония награждения лауреатов Всероссийской национальной литературной премии «Щит и меч Отечества». Награды удостоились 18 работ, в том числе два произведения, созданные тульскими авторами.

Глава Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес участников церемонии поздравительный адрес:

– Сила России – в тех, кто искренне любит Родину. Особая роль в патриотическом воспитании принадлежит литературе, которая задает ориентиры для молодежи. Благодаря премии «Щит и меч Отечества» многие достойные произведения нашли дорогу к широкой аудитории. Уверен, премия послужит дальнейшему укреплению патриотических традиций отечественной литературы.

За книгу «Тула оружейная: люди, достижения, перспективы» награду получил коллектив под руководством Юрия Андрианова с участием Николая Макаровца, Евгения Дронова, Владимира Филиппова, Михаила Грязева, Дмитрия Ломовцева, Сергея Осинина, Сергея Пурдина и других авторов.

В книге представлено множество историко-архивных данных, рассказывающих о роли туляков в развитии оружейного дела, о защите города в годы Великой Отечественной войны. Также книга знакомит читателей с ведущими оборонными предприятиями Тульской области.

Также к награде представлению тульское «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» – лауреатом стал Александр Белов за книгу «Главный конструктор стрелково-пушечного вооружения В. П. Грязев». Автор рассказал читателям о знаменитом тульском оружейнике-конструкторе Василии Петровиче Грязеве и созданных им образцах оружия.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:19 0
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