Со свалки в Каменском районе вывезли 15 тысяч кубометров мусора

«Генеральная уборка» оказалась успешной и результативной – Тульская область вошла в десятку регионов с максимальной эффективностью работы по ликвидации стихийных свалок.

За год в Тульской области благодаря активистам ОНФ было ликвидировано почти 300 несанкционированных свалок – порядка 60 процентов от числа мест несанкционированного складирования отходов, отмеченных на интерактивной карте проекта.

В марте был выявлен полигон для складирования снега в районе Калужского шоссе – с приходом весны там стал скапливаться мусор. В этом месте проходит русло речки Сухая Воронка, которая впадает в Упу. Вместе со снегом в воду стал попадать мусор. После обращения активистов ОНФ в администрацию города отходы были вывезены.

Абсолютным «рекордсменом» стала свалка, расположенная в Каменском районе, вдоль дороги «Медведки – Архангельское». Полигон площадью около 1 гектара был закрыт еще в три года назад, однако утилизировать отходы никто не спешил.

После запроса активистов ОНФ был заключен контракт на проведение работ по утилизации свалки объемом 15 тысяч кубометров, а в декабре работы были полностью завершены. Еще одна крупная свалка была ликвидирована в Донском, недалеко от улицы Новомосковской. По словам регионального координатора проекта «Генеральная уборка» Михаила Буденкова, не все свалки удалось ликвидировать с первого раза:

Иногда после уборки на объектах снова появлялся мусор. В будущем особое внимание будет уделено контролю за очищенными территориями. Мы рассчитываем на бдительность жителей.

Работа по «Генеральной уборке» продолжится и в 2018 году. Интерактивная карта свалок будет передана Министерству природных ресурсов и экологии России – это позволит объединить усилия государства и общественников по борьбе с экологическими нарушениями.