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В Киреевском районе легковушка вылетела в кювет
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Киреевском районе легковушка вылетела в кювет

В аварии пострадал водитель автомобиля.

В пятницу, 22 декабря, в 19.30, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 15-м километре дороги «Киреевск – Слободка».

По предварительным данным, водитель Chery Amulet не справился с управлением – иномарку занесло, и она перевернулась в кювет. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

В аварии пострадал водитель машины. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человек личного состава и 1 единица техники.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:15 +1
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Место
Тульская областьКиреевский район

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