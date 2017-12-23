В Киреевском районе легковушка вылетела в кювет

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В пятницу, 22 декабря, в 19.30, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 15-м километре дороги «Киреевск – Слободка».

По предварительным данным, водитель Chery Amulet не справился с управлением – иномарку занесло, и она перевернулась в кювет. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

В аварии пострадал водитель машины. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человек личного состава и 1 единица техники.