Алексей Дюмин сыграл в хоккей с Владимиром Путиным на Красной площади

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В самом сердце столицы состоялся товарищеский матч Ночной хоккейной лиги.

Поздно вечером 22 декабря Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл на Красной площади. Об этом сообщает официальный сайт Президента России.

Спортивное состязание прошло на глазах у тысяч горожан и туристов. На лед вышли знаменитые хоккеисты — Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Павел Буре.

Также в матче приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и глава Тульской области Алексей Дюмин. Он является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги и играет на позиции вратаря.