Метеопредупреждение: в Туле ожидаются снежные заносы, гололедица и порывистый ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу ожидаются местами сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы и гололедица, порывы ветра 12-17 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Избегайте обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.