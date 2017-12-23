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Метеопредупреждение: в Туле ожидаются снежные заносы, гололедица и порывистый ветер

Метеопредупреждение: в Туле ожидаются снежные заносы, гололедица и порывистый ветер

Главное управление МЧС России напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу ожидаются местами сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы и гололедица, порывы ветра 12-17 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
  • Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Избегайте обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:57 +3
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