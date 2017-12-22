В Алексине пропал мужчина

В Алексине разыскивают пропавшего 48-летнего Александра Владимировича Шаповалова. 30 ноября он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.



Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с проседью, короткая стрижка.

Был одет: куртка черного цвета с серыми вставками на рукавах, джинсы синего цвета, ботинки темные.