В Алексине пропал мужчина
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Алексине разыскивают пропавшего 48-летнего Александра Владимировича Шаповалова. 30 ноября он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с проседью, короткая стрижка.
Был одет: куртка черного цвета с серыми вставками на рукавах, джинсы синего цвета, ботинки темные.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите по телефонам
8 (800)700-54-52, 112 или 02.
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