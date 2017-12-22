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В Алексине пропал мужчина

В Алексине пропал мужчина

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Алексине разыскивают пропавшего 48-летнего Александра Владимировича Шаповалова. 30 ноября он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с проседью, короткая стрижка.

Был одет: куртка черного цвета с серыми вставками на рукавах, джинсы синего цвета, ботинки темные.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите по телефонам
8 (800)700-54-52, 112 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 13:33 0
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