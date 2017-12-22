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В Центральном парке Тулы появились новые кормушки для птиц
21 декабря воспитанники детской школы искусств №6 подвели итоги конкурса, посвященного Году экологии в России.
В Тульской детской школе искусств №6 завершился конкурс семейного творчества «Каждой пичужке — своя кормушка». В нем приняли участие более 20 семей воспитанников школы.
По итогам конкурса кормушки-победители были размещены в Центральном парке культуры и отдыха им.
Сотрудники детской школы искусств №6 благодарят за содействие директора ГУ ТО «Тульские парки»
Школьники надеются, что кормушки, изготовленные с большой любовью, помогут парковым птицам перезимовать.
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