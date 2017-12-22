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В Центральном парке Тулы появились новые кормушки для птиц
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В Центральном парке Тулы появились новые кормушки для птиц

21 декабря воспитанники детской школы искусств №6 подвели итоги конкурса, посвященного Году экологии в России.

В Тульской детской школе искусств №6 завершился конкурс семейного творчества «Каждой пичужке — своя кормушка». В нем приняли участие более 20 семей воспитанников школы.

По итогам конкурса кормушки-победители были размещены в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Сотрудники детской школы искусств №6 благодарят за содействие директора ГУ ТО «Тульские парки» Андрея Журавлева, руководителя сектора по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвару Трунову и рабочих Белоусовского парка.

Школьники надеются, что кормушки, изготовленные с большой любовью, помогут парковым птицам перезимовать.

вчера, в 13:14 +3
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