В Центральном парке Тулы появились новые кормушки для птиц

Фото

21 декабря воспитанники детской школы искусств №6 подвели итоги конкурса, посвященного Году экологии в России.

В Тульской детской школе искусств №6 завершился конкурс семейного творчества «Каждой пичужке — своя кормушка». В нем приняли участие более 20 семей воспитанников школы.

По итогам конкурса кормушки-победители были размещены в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова .

Сотрудники детской школы искусств №6 благодарят за содействие директора ГУ ТО «Тульские парки» Андрея Журавлев а, руководителя сектора по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвару Трунову и рабочих Белоусовского парка.

Школьники надеются, что кормушки, изготовленные с большой любовью, помогут парковым птицам перезимовать.