В Мясново Ford Focus столкнулся с маршруткой

Фото: Зураб

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

В Привокзальном районе Тулы, на улице Кабакова, произошла авария с участием Ford Focus и микроавтобуса Peugeot, который двигался по общественному маршруту № 12/15.

Судя по всему, легковушка неудачно «догнала» маршрутку – от удара микроавтобус съехал на обочину, а Ford лишился фары и переднего бампера. По свидетельству очевидцев, в ДТП никто серьёзно не пострадал.