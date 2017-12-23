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В Мясново Ford Focus столкнулся с маршруткой
Фото: Зураб

В Мясново Ford Focus столкнулся с маршруткой

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

В Привокзальном районе Тулы, на улице Кабакова, произошла авария с участием Ford Focus и микроавтобуса Peugeot, который двигался по общественному маршруту № 12/15.

Судя по всему, легковушка неудачно «догнала» маршрутку – от удара микроавтобус съехал на обочину, а Ford лишился фары и переднего бампера. По свидетельству очевидцев, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:14 +2
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