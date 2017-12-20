В Туле прошёл благотворительный концерт «Новогодняя сказка»

Мероприятие было организовано благотворительным фондом «Через тернии к звёздам» и молодёжным центром «Родина».

В молодёжном центре «Родина» состоялся благотворительный концерт «Новогодняя сказка», в котором приняли участие лучшие музыкальные исполнители, танцевальные коллективы и цирковые студии региона. Почётными гостями праздника стали певец Евгений Гречишкин и народный поэт Николай Жуков.

Молодые туляки продемонстрировали зрителям танцевальные и акробатические номера, исполнили эстрадные и народные песни, классические произведения на музыкальных инструментах и даже разыграли короткие театральные постановки.

Во время праздника президент Благотворительного фонда «Через тернии к звёздам» Злата Журавлева вручила всем участникам благодарственные грамоты за активную гражданскую позицию и участие в мероприятиях фонда.

«Новогодняя сказка» прошла в тёплой семейной атмосфере. Все собранные на мероприятии деньги пойдут на оказание помощи детям с онкологическими заболеваниями.