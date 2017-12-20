Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства

В четверг, 21 декабря, в Управлении Росреестра по Тульской области будет работать горячая линия по вопросам в сфере государственного земельного надзора.

Начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ишутина расскажет о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение, а также ответит на вопросы абонентов.