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Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства

Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства

Тематическая горячая линия пройдёт в региональном Управлении Росреестра.

В четверг, 21 декабря, в Управлении Росреестра по Тульской области  будет работать горячая линия по вопросам в сфере государственного земельного надзора.

Начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ишутина расскажет о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение, а также ответит на вопросы абонентов.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 34-44-75.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
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