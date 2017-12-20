Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства
Тематическая горячая линия пройдёт в региональном Управлении Росреестра.
В четверг, 21 декабря, в Управлении Росреестра по Тульской области будет работать горячая линия по вопросам в сфере государственного земельного надзора.
Начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ишутина расскажет о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение, а также ответит на вопросы абонентов.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 34-44-75.
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