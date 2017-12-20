Зарплаты россиян в 2018 году могут вырасти на 4%

На встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) министр сообщил, что отечественная экономика постепенно восстанавливается. Кроме того, растёт потребительский спрос, а уровень безработицы считается одним из самых низких за всю современную историю.

Всё это, по словам Орешкина, должно способствовать росту реальных доходов населения – министр рассчитывает, что в 2018 году зарплаты увеличатся на 4%.

Кстати, на бюджетниках такой прогноз может отразиться уже в январе – на индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора выделено порядка 32 млрд рублей. Кроме того, зарплаты будут проиндексированы на в 2019 и 2020 годах. В последний раз бюджетникам увеличивали зарплаты в 2013 году.