В Тульской области отремонтировано 42 км федеральной автодороги М-2 «Крым»

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В 2017 году ремонт прошел в трех районах.

В этом году Росавтодор полностью завершил программу ремонта и капитального ремонта федеральных трасс. По этой программе в Тульской области обновлено более 42 километров автомагистрали М-2 «Крым».

Специалисты отремонтировали 12 километров этой дороги в Плавском районе, привели в нормативное состояние участок со 156 по 177 км (в прямом и обратном направлении) в Ленинском районе. Кроме того, был отремонтирован 9-километровый подъезд к Туле в Щекинском районе.

На всех объектах восстановлено дорожное покрытие, организован водоотвод с проезжей части, укреплены обочины, обновлены пересечения и примыкания, нанесена горизонтальная разметка.

Помимо этого, в ходе ремонта подъезда к Туле и на участке с 248 по 252 км были установлены дорожные знаки и отремонтированы автобусные остановки.

Всего в оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Тульской области находится 464 км федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел, Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.