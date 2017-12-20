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Администрация Тулы рассказала, когда закатают ямы в Пролетарском округе

Администрация Тулы рассказала, когда закатают ямы в Пролетарском округе

Свой ответ на жалобу читательницы Myslo в редакцию направили специалисты Управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает следующее:

«Асфальтирование дорожного покрытия по ул. Новомедвенский проезд и ул. Бондаренко включено в план работ на 2019 год.

В межремонтный период управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы выполняется ямочный ремонт дорожного покрытия в рамках работ по содержанию объектов улично-дорожной сети.

Так, в 2017 году по ул. Бондаренко выполнены работы по ямочному ремонту в объеме более 1000 кв. м, по ул. Новомедвенский проезд выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту в объеме более 350 кв. м.

По ул. Новомедвенский проезд в настоящее время ведется ямочный ремонт (выполнены работы по фрезерованию). Ул. Бондаренко также включена в план работ по ямочному ремонту».

Как пояснили редакции в пресс-службе администрации Тулы, на Новомедвенском проезде ямы отфрезеровали и зальют на этой неделе. А на улице Бондаренко ямочный ремонт начнут до конца декабря.

 

Напомним, жительница Тулы Анастасия от лица всех автовладельцев написала на Myslo полное отчаяния письмо про дороги в Новомедвенском проезде и на улице Бондаренко и приложила к нему фотоотчет.

 

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Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 1
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 2
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 3
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 4
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 5
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 6
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 7
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 8
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 9
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 10
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 11
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 12
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 13
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 14
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 15
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 16
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 17
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 18
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 19
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 20
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 21
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 22
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 23
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 24
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 25
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 26
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 27
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 28
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 29
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 30
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 31
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 32
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 33
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 34
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 35
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 36
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 37
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 38
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 39
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 40
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 41
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 42
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 43
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 44
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 45
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 46
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 47
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 48
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 49
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 50
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 51
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 52
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 53
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 54
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 55
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 56
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 57
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 58
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 59
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 60
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 61
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 62
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 63
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 64
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 65
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 66
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 67
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 68
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 69
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 70
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 71
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 72
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 73
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 74
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 75
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 76
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 77
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 78
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 79
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 80
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 81
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 82
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 83
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 84
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 85
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 86
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 87
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 88
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 89
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 90
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:52 +1
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