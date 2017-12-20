Администрация Тулы рассказала, когда закатают ямы в Пролетарском округе

Свой ответ на жалобу читательницы Myslo в редакцию направили специалисты Управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает следующее:

«Асфальтирование дорожного покрытия по ул. Новомедвенский проезд и ул. Бондаренко включено в план работ на 2019 год.

В межремонтный период управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы выполняется ямочный ремонт дорожного покрытия в рамках работ по содержанию объектов улично-дорожной сети.

Так, в 2017 году по ул. Бондаренко выполнены работы по ямочному ремонту в объеме более 1000 кв. м, по ул. Новомедвенский проезд выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту в объеме более 350 кв. м.

По ул. Новомедвенский проезд в настоящее время ведется ямочный ремонт (выполнены работы по фрезерованию). Ул. Бондаренко также включена в план работ по ямочному ремонту».

Как пояснили редакции в пресс-службе администрации Тулы, на Новомедвенском проезде ямы отфрезеровали и зальют на этой неделе. А на улице Бондаренко ямочный ремонт начнут до конца декабря.

Напомним, жительница Тулы Анастасия от лица всех автовладельцев написала на Myslo полное отчаяния письмо про дороги в Новомедвенском проезде и на улице Бондаренко и приложила к нему фотоотчет.