Туляк обокрал мужчину, пока тот отдыхал в сауне

В Зареченском округе Тулы сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, 25-летний житель областного центра ночью проник в комнату отдыха одной из саун.

Там его добычей стали оставленные без присмотра личные вещи – зимняя куртка, рубашка и джинсы, а также десять тысяч рублей, принадлежавшие 41-летнему мужчине.

Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы. Причастность неработающего местного жителя к краже подтвердилась, он признался в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.