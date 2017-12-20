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Туляк обокрал мужчину, пока тот отдыхал в сауне

Туляк обокрал мужчину, пока тот отдыхал в сауне

Вора задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

В Зареченском округе Тулы сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, 25-летний житель областного центра ночью проник в комнату отдыха одной из саун.

Там его добычей стали оставленные без присмотра личные вещи – зимняя куртка, рубашка и джинсы, а также десять тысяч рублей, принадлежавшие 41-летнему мужчине.

Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы. Причастность неработающего местного жителя к краже подтвердилась, он признался в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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