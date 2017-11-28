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Андрей Третьяков: Меры поддержки врачей в 2018 году сохранятся

Андрей Третьяков: Меры поддержки врачей в 2018 году сохранятся

Министр здравоохранения Тульской области посетил горбольницу №2, где больше нет дефицита врачей.

Поликлиники горбольницы №2 – две детские и одна для взрослых – обслуживают практически всё Заречье – 100 тысяч населения, из них 31 тысяча детей.

Ежедневно сюда за помощью приходят около трех тысяч туляков.

 

Главврач ГБ №2 Маргарита Александровна Томаева

– За многие годы мы впервые с гордостью можем сказать – взрослое отделение укомплектовано врачами! В этом году к нам пришли 29 специалистов, из них 22 – молодые врачи, – говорит главврач Маргарита Александровна Томаева. – А 29 учатся в медвузах на разных курсах по целевым направлениям. Представляете, еще весной у нас было всего 10 участковых врачей на 37 участков! А сейчас работают 19 участковых терапевтов. У нас теперь два кардиолога, скоро приедет еще один из петербургского Центра Алмазова, работают четыре эндокринолога. Это очень хорошо, потому что у нас на учете стоят около 4-х тысяч больных сахарным диабетом. А еще у нас хорошая новость – в самом ближайшем будущем начнем ремонт поликлиник, деньги на ремонт уже выделены.

Вообще, по словам главврача, за короткий промежуток времени в больнице сильно обновился коллектив, пришло много новых молодых специалистов. Сейчас общий штат составляет 904 человека.

Кристина Сенина, терапевт

Кристина Сенина работает терапевтом поликлиники горбольницы №2 три месяца. Она совсем недавно закончила Смоленский госуниверситет и решила вернуться в родную Тульскую область. Вообще Кристина родом из Белева, там до сих пор работает фельдшером в Белевской ЦРБ ее папа.

– Я с детства в медицине, часто была с папой на его работе. Мечтала быть врачом, поступила на бюджетное отделение в Смоленский госуниверситет. Приехала сюда с супругом, он сам из Смоленска, но теперь стал туляком и работает реаниматологом в Ваныкинской больнице.

Ординатуру я проходила в мединституте ТулГУ, моим научным руководителем была Валентина Николаевна Сороцкая (известный в Туле ревматолог. – Прим. авт.). А на практику попала в горбольницу №2, здесь я отработала чуть больше года. Конечно, выбирая будущее место работы, я сравнивала условия тут и в других медучреждениях, формы поддержки молодых специалистов в разных областях ЦФО. Мой выбор осознанный – в Тульской области самая лучшая кадровая программа, а в горбольнице №2 мне очень понравилась и медицинская база, и коллектив, и главврач Маргарита Александровна Томаева.

По региональной кадровой программе поддержки молодых врачей я к Новому году получу подъемные – один миллион рублей. И, скорее всего, вложу его в ипотеку. Пока мы с мужем снимаем жилье и – опять же по региональной кадровой программе – нам компенсируют затраты на его оплату (10 тысяч рублей).

По словам Кристины, ее рабочий день начинается в 8.00. За смену – до 14.00 – она успевает принять около 30 пациентов. А потом идет по вызовам. Работа нравится, зарплата хорошая.

Как пояснила главврач горбольницы №2 Маргарита Томаева, средняя зарплата врача в этой медучреждении – 47 тысяч рублей. А если есть желание подработать – пожалуйста!

Евгений Пятин, травматолог-ортопед

Травматолог-ортопед Евгений Пятин работает в горбольнице №2 с сентября 2017 года, а до этого год проходил тут интернатуру. По словам Евгения, он в семье первый доктор. В школе мечтал стать юристом, но потом передумал и решил помогать людям, будучи врачом.

Евгений родом из Орла, учился в Курском университете, а вот работу по специальности нашел в Туле:

– В нашем университете проходила ярмарка вакансий, приехали представители тульского минздрава, меня и мою жену – она стоматолог – заинтересовали предложения туляков. И вот мы тут. Пока живем на съемной квартире, но нам компенсируют затраты на ее оплату. Вообще условия в Тульской области для молодых специалистов очень привлекательные. Знаю, что некоторые мои однокурсники тоже приехали работать в Тулу.

Министр здравоохранения Андрей Третьяков рассказал, что региональная кадровая программа будет продолжена и в 2018 году, потому что она очень эффективна:

– По этой программе в 2017 году мы должны были привлечь 350 врачей. На конец ноября вышли на работу 375, из них 235 – молодые специалисты. Часть из них, конечно, пришли по целевым направлениям, но многие и по собственному желанию.

По словам министра, на привлечение в регион врачей влияет много факторов. Например, предоставление жилья молодым специалистам.

– Мы закупили 10 квартир для молодых врачей, из них 5 – в Узловой, 2 – в Донском и 3 – в Ефремове. Помимо этого при поддержке губернатора Тульской области и Фонда «Перспектива» отремонтировано 6 квартир для молодых специалистов в Плавске, Арсеньево, Суворове. Еще 4 квартиры сейчас ремонтируют в Ефремове.

Как заявил Андрей Третьяков, в следующем году кадровая программа поддержки врачей и фельдшеров будет сохранена.

– Дефицит медицинских кадров в Тульской области постепенно уменьшается. У нас пока сохраняется нехватка врачей узких специальностей, в том числе эндокринологов, окулистов, педиатров. За счет тех, кто учится по целевым направлениям, в будущем году мы, я надеюсь, в основном закроем наши потребности, – сказал министр.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 19:24 +2
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