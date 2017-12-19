новости
новости
Регистрация
Можно ли тулякам расплачиваться банковской картой родственника?

Можно ли тулякам расплачиваться банковской картой родственника?

На вопрос отвечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Сегодня в кошельке многих из нас, как минимум, одна банковская карта. Это удобное платежное средство позволяет оплачивать покупки, экономя время. К сожалению, не все знают элементарные правила пользования банковскими картами. Многие совершают распространенную ошибку: передают свою карточку родственникам.

Имейте ввиду, если вы попытаетесь расплатиться чужой банковской картой, продавец вправе потребовать предъявить ваш паспорт.

Разумеется, данные паспорта должны соответствовать данным карты (имя, фамилия и образец подписи). В случае, если данные не совпали, возможен вызов сотрудников правоохранительных органов.

- Если вы внимательно прочитаете договор, заключенный с банком, то наверняка обнаружите в нем информацию о том, что карту и все данные, которые к ней относятся, нельзя передавать третьим лицам, даже если они являются близкими родственниками. Ответственность за все операции по карте несет ее держатель. А использование или попытка использования карты на чужое имя является незаконной операцией, - уточняет управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Чтобы избежать подобных ситуаций, используйте только свою банковскую карту. Если на вашей карте средства закончились, попросите родных или друзей перевести на вашу карту необходимую сумму.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:47 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
банковская картабанк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Ясной Поляны пожаловались губернатору на проблемы с водоснабжением
Жители Ясной Поляны пожаловались губернатору на проблемы с водоснабжением
В парках Тулы откроются новогодние елки
В парках Тулы откроются новогодние елки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.