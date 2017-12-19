Можно ли тулякам расплачиваться банковской картой родственника?

Сегодня в кошельке многих из нас, как минимум, одна банковская карта. Это удобное платежное средство позволяет оплачивать покупки, экономя время. К сожалению, не все знают элементарные правила пользования банковскими картами. Многие совершают распространенную ошибку: передают свою карточку родственникам.

Имейте ввиду, если вы попытаетесь расплатиться чужой банковской картой, продавец вправе потребовать предъявить ваш паспорт.

Разумеется, данные паспорта должны соответствовать данным карты (имя, фамилия и образец подписи). В случае, если данные не совпали, возможен вызов сотрудников правоохранительных органов.

- Если вы внимательно прочитаете договор, заключенный с банком, то наверняка обнаружите в нем информацию о том, что карту и все данные, которые к ней относятся, нельзя передавать третьим лицам, даже если они являются близкими родственниками. Ответственность за все операции по карте несет ее держатель. А использование или попытка использования карты на чужое имя является незаконной операцией, - уточняет управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Чтобы избежать подобных ситуаций, используйте только свою банковскую карту. Если на вашей карте средства закончились, попросите родных или друзей перевести на вашу карту необходимую сумму.