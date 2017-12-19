В Центральной России за сутки выпало 50% месячной нормы осадков

Фото Алексея Пирязева.

Мощный балканский циклон, обрушившийся на Центральную Россию, местами отметился рекордным количеством осадков. Самый выдающийся результат зафиксирован в Орле, где в осадкомеры попало небывалое для декабря за всю историю метеоизмерений суточное количество осадков — 25 мм, что составляет 50% месячной нормы (побит рекорд 1979 г. — 23 мм).

Немногим уступают Курск — 22 мм, Фатеж (Курская обл.) — 23 мм, Брянск — 15 мм, Карачев (Брянская обл.) — 18 мм, Тула — 14 мм, Узловая (Тульская обл.) — 23 мм, Рязань — 15 мм, Павелец (Рязанская обл.) — 17 мм, Мичуринск (Тамбовская обл.) — 20 мм, Калуга — 13 мм, Малоярославец (Калужская обл.) — 16 мм. Об этом сообщает «ФОБОС».

– Циклон, столкнувшись с непреодолимой барической преградой на востоке — монгольским антициклоном, замедлит ход и станет малоподвижным, зависнув над Брянщиной. А значит, начнет деградировать, благодаря чему снежное ненастье пойдет на убыль, — отмечают синоптики.