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ГИБДД просит тульских водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения
Фото из архива Myslo.

ГИБДД просит тульских водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения

Сегодня в городе ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Сегодня, 19 декабря, в Туле пройдут праздничные мероприятия, связанные с открытием главной ёлки. В связи с этим в городе запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

  • с 8.00 до 22.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
  • с 12.00 до 18.00 по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до площади Ленина.

Также в этот день на период проведения праздничного фейерверка с 17.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

Движение всех видов транспорта будет ограничено с 16.00 до 18.00. В это время пройдет забег Дедов Морозов по пр. Ленина от ул. Пушкинской до центральной площади и по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневской.

Также изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее здесь.

Госавтоинспекция Тульской области просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:52 −1
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