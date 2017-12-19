ГИБДД просит тульских водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 19 декабря, в Туле пройдут праздничные мероприятия, связанные с открытием главной ёлки. В связи с этим в городе запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

с 8.00 до 22.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской; с 12.00 до 18.00 по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до площади Ленина.

Также в этот день на период проведения праздничного фейерверка с 17.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

Движение всех видов транспорта будет ограничено с 16.00 до 18.00. В это время пройдет забег Дедов Морозов по пр. Ленина от ул. Пушкинской до центральной площади и по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневской.

Также изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее здесь.