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В Туле при пожаре в квартире на Лейтейзена погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле при пожаре в квартире на Лейтейзена погиб мужчина

Тело обнаружили пожарные вечером 19 декабря.

19 декабря 2017 года в 17.13 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на верхних этажах дома на ул. Лейтейзена в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница.

По прибытии на место происшествия, уже через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.

С огнем удалось справиться в 17.30.

В обгоревшей комнате пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:56 0
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