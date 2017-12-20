В Туле при пожаре в квартире на Лейтейзена погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

19 декабря 2017 года в 17.13 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на верхних этажах дома на ул. Лейтейзена в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница.

По прибытии на место происшествия, уже через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.

С огнем удалось справиться в 17.30.

В обгоревшей комнате пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.