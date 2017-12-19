В парках Тулы откроются новогодние елки

Фото пресс-службы ГУ ТО Тульские парки

21 и 24 декабря тульские парки приглашают на открытие новогодних елок. Для маленьких туляков и гостей города организаторы подготовили настоящее приключение. Аллеи парков превратятся в сказочные тропы, где малышей и их родителей встретят герои мультфильмов. Вместе они разрушат злые чары и встретятся с Дедом Морозом. Гостей праздника ждут интерактивное представление, эстафеты, конкурсы, ярмарка тульских мастеров и, конечно, подарки.

21 декабря в 11.00 — эстрада Комсомольского парка;

24 декабря в 12.00 — эстрада Центрального парка;

24 декабря в 12.00 — эстрада Пролетарского парка.

Также в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова открылась резиденция Деда Мороза. Она будет работать по выходным, а также с 26 по 30 декабря и во все дни новогодних каникул — с 1 по 7 января, с 11.00 до 13.00.