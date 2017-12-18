В Тульской области завершился юбилейный марафон ЗАГС

Фото пресс-службы правительства Тульской области

18 декабря в Тульской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования органов ЗАГС России.

Заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Тульской области — начальник Главного управления госслужбы и кадров Галина Якушкина зачитала приветственный адрес Алексея Дюмина:

– За вековую историю разными поколениями сотрудников ЗАГСа проделана колоссальная работа. В ваших документах отражены самые значимые события в жизни человека.

Вы разделяете с людьми радость и волнение от бракосочетания и рождения детей. Добрым словом и советом помогаете им сохранять и укреплять семьи.

Спасибо за то, что сегодня вы повышаете качество своих услуг. Участвуете в мероприятиях по улучшению демографической ситуации в регионе. Вносите весомый вклад в сохранение традиционных семейных ценностей.

Отличившиеся сотрудники и ветераны органов ЗАГС получили ведомственные и региональные награды.

В этот день завершился юбилейный марафон, который проходил во всех органах ЗАГС Тульской области в течение года. Одним из заключительных мероприятий стало открытие нового помещения ЗАГС в Донском.

В этот день состоялась церемония бракосочетания новобрачных и чествование юбиляров, проживших в браке 50 лет.

«Золотые» юбиляры семейной жизни получили памятный подарок «Летопись семьи».

История органов ЗАГС берёт начало с принятия декрета ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния».

В Тульской области государственные полномочия осуществляют 7 городских округов и 19 муниципальных районов, штатная численность муниципальных служащих органов ЗАГС региона составляет 119 человек.

Ежегодно органы ЗАГС области регистрируют более 60 000 актов гражданского состояния, в том числе 15 000 рождений, около 10 000 браков. Всего в архивах ЗАГС Тульской области хранится около 7 миллионов актов гражданского состояния.